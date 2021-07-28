23-річний півзахисник Олексій Гуцуляк продовжить кар'єру в СК Дніпро-1. Десна погодилася на трансфер футболіста.

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Контракт хавбека з чернігівським клубом завершувався наприкінці грудня 2022 року, тому дніпряни заплатять за перехід гравця. Сума трансферу не розголошується.

Контракт Гуцуляка з новим клубом розрахований на 4 роки. У минулому сезоні Олексій зіграв 27 матчів, забив 2 голи та віддав 7 результативних передач (Алан Патрік став найкращим асистентом чемпіонату з показником у 8 передач).

Перший тур чемпіонату України 2021/22 Гуцуляк пропустив через дискваліфікацію.