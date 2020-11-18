Бывший глава УПЛ Томас Гримм остро отреагировал на решение главного санитарного врача кантона Люцерн Роджера Харстолла, из-за которого был отменен матч 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина.

"Одержит ли Швейцария техническую победу? Я могу только догадываться. Но эту дискуссию можно было бы спасти, если бы врач кантона своим решением не ошибся. Например, можно было бы перенести игру на среду и еще раз проверить украинскую команду перед игрой.

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Если бы 13 или более игроков получили отрицательные результаты тестов, то могли бы сыграть. По правилам УЕФА, насколько я знаю, есть два варианта: техническое поражение или жеребьевка. Оба решения неудовлетворительны, потому что они не были реализованы на поле. Даже учитывая невыгодное положение Швейцарии, когда дело касается жеребьевки.

Есть ли другие решения? Возможно, новое расписание игр на следующий год. Например, матч могут провести вместо одной из подготовительных игр к Евро-2020. На мой взгляд, в УЕФА нет никаких ограничений по времени, чтобы сыграть поединок в этом году. Это было бы самым справедливым спортивным решением", – цитирует Томаса Гримма Blick.

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Напомним, что из-за решения главного санитарного врача кантона Люцерн УЕФА отменил матч 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина. Судьбу матча будет решать Дисциплинарный комитет УЕФА.

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