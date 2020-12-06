Наставник бельгийского Мехелена Ваутер Вранкен пристыдил своего подопечного Марьяна Шведа, который сыграл за свой клуб лишь 55 минут в текущем сезоне.

"Я больше не собираюсь тратить на него свое время. Игроки и персонал делают все возможное, чтобы адаптировать Шведа в коллективе", – говорит Вранкен в интервью Hln.be.

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Тренер считает, что украинец ставит себя выше команды. "Он регулярно опаздывает и делает вид, будто не хочет быть здесь. Игроки и персонал разговаривали с ним несколько раз, я общался с ним наедине. Но мы не получили ответа. Если ты хочешь быть одиночкой, ты можешь, но тогда иди играть в бильярд или что-то похожее на это. Тогда тебе не место в этой команде, где все жертвуют друг за друга. Он интроверт, а его высокомерие только ухудшает ситуацию", – считает наставник Мехелена.

"Есть много игроков, которые несмотря на свои качества, не получают от карьеры максимум. Это также может стать такой историей. Если что-то изменится в его голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если этого не произойдет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше команды", – говорит Ваутер Вранкен.

Марьян Швед выступает за Мехелен на правах аренды. Украинец принадлежит шотландскому Селтику. Для бывшего игрока сборной это пока третий неудачный зарубежный опыт. Ранее воспитанник Карпат пробовал свои силы в испанской Севилье.