Украинская сборная по футболу 14-го ноября попытается зацепиться за победу в своей группе в дивизионе A. Чтобы претендовать на первое место, "сине-желтым" следует побеждать Германию в Лейпциге. Анонс важного матча Лиги наций – читайте в материале Спорт 24.

Германия – Украина: главное

Что: матч 5 тура Лиги наций

матч 5 тура Лиги наций Где: город Лейпциг, "Ред Булл Арена"

город Лейпциг, "Ред Булл Арена" Когда: суббота, 14 ноября, 21:45 по киевскому времени

суббота, 14 ноября, 21:45 по киевскому времени Трансляция: телеканалы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv

К теме Матч против Украины станет решающим в Лиге наций, – наставник Германии Лев

История противостояний

Пути Германии и Украины пересекались уже семь раз, пишет 24 канал. В четырех официальных встречах "Маншафт" праздновала победу.

Еще два официальных поединка завершились ничьей. Единственная товарищеская игра, которая состоялась 11 ноября 2011 года во время открытия НСК "Олимпийский", завершилась результативной ничьей 3:3.

Предыдущая игра между сборными состоялась 10 октября в Киеве и завершилась победой немцев 2:1. Немцы доминировали на протяжении почти всего поединка.

В первом тайме Георгия Бущана огорчил Маттиас Гинтер. После перерыва Бущан обидно ошибся и позволил Леону Горецке удвоить преимущество гостей.

Руслан Малиновский возобновил интригу благодаря голу с пенальти. Однако немцы отстояли преимущество.

Украина – Германия видеообзор матча

О Германии

Наставника сборной Германии Йоахима Лева на родине не критикует только ленивый. После провального Чемпионата мира 2018 года, на котором Германия со стыдом выбыла после группового этапа, Лев прибег к кардинальным изменениям не только в составе, но и в тактике.

В частности, немцы перешли на схему с тремя защитниками. Заметных плодов это не принесло. В Лиге наций, где в Германии приходится играть с топ-соперниками, всего одна победа за 8 матчей. И это победа против Украины.

С каждым следующим неудачным матчем Лев старается выдерживать давление СМИ и немецких экспертов. Однако до сих пор сложно ответить, в какой футбол играет Германия образца-2020.

Перед матчем с Украиной немецкая сборная имеет немалые кадровые потери. Немецкой сборной не помогут Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг") и Тило Керер (ПСЖ). Игру против Украины пропустит Йозуа Киммих ("Бавария"). Матч против Украины из-за дисквалификации пропустит Тони Кроос.

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Еще задолго до этого вызов в сборную не получили:

Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг")

Юлиан Дракслер (ПСЖ)

Суат Сердар ("Шальке04")

Эмре Джан ("Боруссия", Дортмунд)

Кай Гаверц ("Челси").

12 ноября вызов в сборную Германии получил центрбек "Баварии" Никлас Зюле, который поборол коронавирус.

Ключевым для Лева будет выбор в центре поля, в частности, как сборная обойдется без Крооса и Киммиха и, как будет работать Гюндоган в паре с Горецкой.

Учитывая, что у Украины ожидается основной костяк (Степаненко, Малиновский, Зинченко), можно предположить, что наша сборная не будет проигрывать эту зону, как в первой игре.

Кадровая ситуация "сине-желтых"

Наставник Украины Андрей Шевченко может рассчитывать на 25 футболистов.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Резник ("Ворскла").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Из-за коронавируса в лагерь сборной не прибыли некоторые "динамовцы" и легионер Шахов:

Георгий Бущан

Виталий Миколенко

Александр Караваев

Николай Шапаренко

Владислав Супряга

Евгений Шахов

Денис Попов

Перед вызовом в сборную травмировался дебютант Виктор Корниенко. Между тем форвард Артем Кравец получил повреждение уже в сборной.

Положение в группе Лиги наций

За два тура до завершения Лиги наций Германия и Украина набрали по 6 очков и делят второе место. Отставание от лидирующей Испании – всего одно очко.

Следовательно, победитель матча Германия – Украина теоретически в последнем туре сможет претендовать на победу в группе. Ничья в случае победы Испании в игре со Швейцарией – закроет вопрос победителя группы.

Учитывая, что последний тур украинцам придется играть против аутсайдера – Швейцарии, то шансы не так плохи.

Товарищеские матчи

11-го ноября обе команды провели товарищеские матчи. Украинская сборная на выезде уступила Польше. Андрей Шевченко вернул в состав защитников Сергея Кривцова и Николая Матвиенко.

Важную игровую практику получили Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. В то же время отдых получили Тарас Степаненко и Руслан Малиновский.

Между тем Германия минимально резервным составом одолела Чехию.

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Прогноз на матч Германия – Украина

Очевидно, что ширина состава команды Йоахима Лева позволяет ей быть фаворитом в противостоянии практически с каждым соперником.

В букмекерской конторе Marathonbet победу сборной Германии оценивают коэффициентом 1,31. На победу подопечных Андрея Шевченко – коэффициент 8,70. Ничья более реальна для Украины – коэффициент 5,65.

Украине нужно будет внимательно отыграть в обороне, так как в сборную Германии вернулся Лерой Сане. Вместе с Тимо Вернером и Сержем Гнабри немцы могут раздавить оборону Украины. Поэтому вполне целесообразна ставка на победу Германии и "ТБ 2,5" – 1,32*1,47=1,94.