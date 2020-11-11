Сборная Германии потеряла футболиста перед игрой с Украиной
Сборная Германии по футболу потерпела кадровые потери перед поединком с Украиной в Лиге наций. Матч между Германией и Украиной состоится 14 ноября в Лейпциге.
Вратарь "Хоффенхайма" Оливер Бауманн покинул расположение сборной Германии через коронавирус. Об этом сообщает немецкая сборная.
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Оливер Бауманн покинул сборную Германию в качестве профилактической меры, ведь в "Хоффенхайм" была зафиксирована вспышка коронавируса.
Кадровые проблемы Германии
Сборная Германии не досчиталась сразу девяти важных футболистов перед матчами в Лиге наций.
Немецкой сборной не помогут Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг") и Тило Керер (ПСЖ). Игру против Украины пропустит Йозуа Киммих ("Бавария").
Еще задолго до этого вызов в сборную не получили:
- Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг")
- Юлиан Дракслер (ПСЖ)
- Суат Сердар ("Шальке")
- Эмре Джан ("Боруссия", Дортмунд)
- Никлас Зюле ( "Бавария")
- Кай Гаверц ( "Челси").
Матч против Украины из-за дисквалификации пропустит Тони Кроос.
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