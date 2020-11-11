Сборная Германии по футболу потерпела кадровые потери перед поединком с Украиной в Лиге наций. Матч между Германией и Украиной состоится 14 ноября в Лейпциге.

Вратарь "Хоффенхайма" Оливер Бауманн покинул расположение сборной Германии через коронавирус. Об этом сообщает немецкая сборная.

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Оливер Бауманн покинул сборную Германию в качестве профилактической меры, ведь в "Хоффенхайм" была зафиксирована вспышка коронавируса.

Кадровые проблемы Германии

Сборная Германии не досчиталась сразу девяти важных футболистов перед матчами в Лиге наций.

Немецкой сборной не помогут Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг") и Тило Керер (ПСЖ). Игру против Украины пропустит Йозуа Киммих ("Бавария").

Еще задолго до этого вызов в сборную не получили:

Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг")

Юлиан Дракслер (ПСЖ)

Суат Сердар ("Шальке")

Эмре Джан ("Боруссия", Дортмунд)

Никлас Зюле ( "Бавария")

Кай Гаверц ( "Челси").

Матч против Украины из-за дисквалификации пропустит Тони Кроос.