Бельгийский клуб собирается заработать на трансфере Романа Яремчука довольно большие деньги.

Бельгийский Гент уже получал конкретные предложения по трансферу Романа Яремчука, но клуб ответил отказом на все варианты, сообщает ТаТоТаке.

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Сообщается, что этой зимой буйволы не собираются прощаться с украинским нападающим. Летом клуб готов отпустить Яремчука, но за него придется заплатить от 20 до 25 млн евро, что сделает его одним из самых дорогих украинцев за всю историю.

Отметим, в настоящее время самым дорогим остается трансфер Шевченко в Челси (43,88 миллиона евро), а за ним идут переходы Андрея Ярмоленко в Боруссию Дортмунд и Дмитрия Чигринского в Барселону – оба равны 25 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 11 млн евро. В текущем сезоне украинский форвард сыграл в 22 матчах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.