Схоже на те, що перехід форварда збірної Романа Яремчука в інший клуб не відбудеться.

Джерело: Meta-ratings

Агент Романа Яремчука Сергій Серебренніков прокоментував чутки про перехід свого клієнта в італійську Рому.

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За його словами, пропозиція у 12 мільйонів євро не зацікавить Гент, адже бельгійці готові прощатися з українцем щонайменше за 20 мільйонів євро.

Наскільки мені відомо, як мінімум до літа Гент не розглядатиме його продаж. А перехід зараз малоймовірний, тому що терміни його продажу на бельгійців не тиснуть.

Восени Роман перепідписав контракт з Гентом на п'ять років. Попереду Євро, тому до літа підписати Яремчука кому-небудь, навіть Ромі, за такі гроші буде складно. Думаю, сума повинна коливатися від 20 мільйонів, щоб Гент пішов на угоду, – сказав Серебренніков.