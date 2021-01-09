Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини высоко оценил пользу Руслана Малиновского для команды.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал изданию Tutto Atalanta игру футболистов, которые присоединились к команде в летнее трансферное окно.

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"У Алексея Миранчука нет таких характеристик нападающего, как у Иличича. Футболист всегда должен искать наиболее подходящую позицию на поле. Иличич хотел забить гол в матче с Сассуоло, но он полезен и когда отдает результативные передачи. У нас все хорошо впереди с Муриелем и Сапатой.

Когда на поле выходит Малиновский, он всегда опасен. Посмотрим, насколько конкурентоспособные Миранчук и Ламмерс", – сказал Гасперини.

Напомним, в текущем сезоне Серии А Малиновский сыграл в 13 матчах, забил гол и отдал 2 результативные передачи.