Хавбек Баварии и сборной Франции Корентен Толиссо получил серьезное повреждение и может пропустить Евро-2020.

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо разорвал сухожилие на тренировке мюнхенцев.

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26-летнего футболиста уже прооперировали, но реабилитация продлится минимум 3 месяца, а медицинский персонал Баварии прогнозирует, что футболист вернется на поле через 6 месяцев.

Таким образом, хавбек не поможет своей национальной команде в матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Украины, который состоится 24 марта.

Кроме того, Толиссо может пропустить Евро-2020, в групповом этапе которого французы будут играть с Германией, Португалией и Венгрией.