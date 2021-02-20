Франция – Украина: хозяева потеряли одного из лидеров
Хавбек Баварии и сборной Франции Корентен Толиссо получил серьезное повреждение и может пропустить Евро-2020.
Источник:L`equipe
Полузащитник Баварии Корентен Толиссо разорвал сухожилие на тренировке мюнхенцев.
Интересно Украина осталась в топе самых сильных команд мира
26-летнего футболиста уже прооперировали, но реабилитация продлится минимум 3 месяца, а медицинский персонал Баварии прогнозирует, что футболист вернется на поле через 6 месяцев.
Таким образом, хавбек не поможет своей национальной команде в матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Украины, который состоится 24 марта.
Кроме того, Толиссо может пропустить Евро-2020, в групповом этапе которого французы будут играть с Германией, Португалией и Венгрией.
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