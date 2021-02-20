Франція – Україна: господарі втратили одного з лідерів
Хавбек Баварії та збірної Франції Корентен Толіссо отримав серйозне пошкодження та може пропустити Євро-2020.
Джерело:L`equipe
Півзахисник Баварії Корентен Толіссо розірвав сухожилля на тренуванні мюнхенців.
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26-річного футболіста вже прооперували, але реабілітація триватиме щонайменше 3 місяці, а медичний персонал Баварії прогнозує, що футболіст повернеться на поле через 6 місяців.
Таким чином, хавбек не допоможе своїй національній команді у матчі відбору на ЧС-2022 проти збірної України, який відбудеться 24 березня.
Окрім того, Толіссо може пропустити Євро-2020, у груповому етапі якого французи гратимуть з Німеччиною, Португалією та Угорщиною.
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