Финляндия определилась со стадионом, на котором будет проводить отборочные матчи Мундиаля-2022.

Финляндия примет сборную Украины на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Такое решение приняла местная Федерация футбола.

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Также сообщается, что финны проведут все свои домашние поединки отбора к ЧМ-2022 на главной арене страны из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, что УАФ решил перенести мате отбора ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана из Львова в Киев из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в западных регионах.