Фінляндія визначилася зі стадіоном, на якому буде проводити відбіркові матчі Мундіалю-2022.

Фінляндія прийме збірну України на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Таке рішення прийняла місцева Федерація футболу.

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Також повідомляється, що фіни проведуть усі свої домашні поєдинки відбору до ЧС-2022 на головній арені країни через складну ситуацію з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, що УАФ вирішив перенести маті відбору ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану зі Львова до Києва через погіршення епідеміологічної ситуації у західних регіонах.