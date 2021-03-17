Бывший защитник Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди до сих пор не трудоустроился. Его последним клубом было Динамо из Бреста.

По словам Евгения Хачериди, пока он поддерживает форму и не потребует много времени для того, чтобы набрать оптимальные кондиции.

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"Если найти команду, то, думаю, десяти дней мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я сейчас в основном занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе. Когда определюсь с новой командой? Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу", – сказал он.

Также футболист рассказал, что имел предложения из украинского чемпионата, но они не соответствовали его амбициям.

"Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу. Возвращение в Динамо? Почему бы и нет? Но в это мало верится, поскольку сейчас в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально" , – добавил он.

Хачериди стал свободным агентом этой зимой. В 2020 году он сыграл за Брестское Динамо 21 матч.