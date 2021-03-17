Колишній наставник Гента Тронн Солльєд оцінив рівень Романа Яремчука. За його прогнозами, українець готовий проявити себе у топ-чемпіонаті.

За словами Солльєда, Яремчук не лише дуже хороший футболіст, а й до кінця не розкрив свого потенціалу.

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Яремчук дуже якісний. Він кращий, ніж багато хто вважає. На мій погляд, Роман відразу міг би заграти, наприклад, в Ліверпулі. Повірте мені. І тут справа не тільки в його діях за Гент. Я бачив, як він грає в складі збірної України, – сказав він.

Раніше лунала інформація, що на Романа Яремчука націлився лондонський Арсенал. Окрім того, минулої зими лунали чутки про інтерес Роми та Спортінга. Також ЗМІ повідомляли, що Яремчук нарешті домовився з керівництвом Гента про трансфер, який має відбутися після Євро-2020.

У поточному сезоні Яремчук зіграв за Гент 33 матчі, забив 18 голів та віддав 5 результативних передач.