Европейский футбольный союз объявил, какие города примут Евро-2020 и пустят ли на стадионы болельщиков.

Источник: УЕФА

УЕФА провел встречу с представителями стран-хозяев Евро-2020. Футбольный союз подтвердил проведение турнира по предварительному плану.

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Следовательно, Евро-2020 пройдет в 12 городах:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Бильбао

Дублин

Мюнхен

Будапешт

Что касается вопроса присутствия зрителей на матчах, то заседание по этому вопросу состоится в марте-апреле.

"Я оптимистично настроен относительно того, что с приближением турнира ситуация с коронавирусом, скорее всего, сильно изменится. Поэтому важно, чтобы у организаторов было как можно больше времени, чтобы иметь четкую картину того, как ситуация будет выглядеть в июне и июле", – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.