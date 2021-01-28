Евро-2020: УЕФА официально назвал города проведения турнира
Европейский футбольный союз объявил, какие города примут Евро-2020 и пустят ли на стадионы болельщиков.
Источник: УЕФА
УЕФА провел встречу с представителями стран-хозяев Евро-2020. Футбольный союз подтвердил проведение турнира по предварительному плану.
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Следовательно, Евро-2020 пройдет в 12 городах:
- Рим
- Баку
- Санкт-Петербург
- Копенгаген
- Амстердам
- Бухарест
- Лондон
- Глазго
- Бильбао
- Дублин
- Мюнхен
- Будапешт
Что касается вопроса присутствия зрителей на матчах, то заседание по этому вопросу состоится в марте-апреле.
"Я оптимистично настроен относительно того, что с приближением турнира ситуация с коронавирусом, скорее всего, сильно изменится. Поэтому важно, чтобы у организаторов было как можно больше времени, чтобы иметь четкую картину того, как ситуация будет выглядеть в июне и июле", – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
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