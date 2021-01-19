Польша сенсационно уволила главного тренера перед Евро-2020
Сборная Польши запланировала кардинальные изменения перед крупным турниром.
Наставник сборной Польши Ежи Бженчек покидает пост главного тренера национальной команды. Такое решение принял Польский футбольный союз.
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Причины увольнения специалиста перед Евро-2020 пока неизвестны. Как утверждают польские СМИ, это не была отставка. Увольнение тренера стало неожиданным, ведь недавно футбольный союз уверял, что Ежи останется работать в сборной.
Под руководством Бженчека команда провела 24 поединка. В элите Лиги наций "бело-красные" заняли 3 место в группе с Италией, Нидерландами, Боснией и Герцеговиной.
Отметим, что именно под руководством Бженчека Польша 11 ноября в товарищеском матче обыграла сборную Украины со счетом 2:0.
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