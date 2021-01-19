Уже скоро Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию Украины касаемо технического поражения в матче 6 тура Лиги наций.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) рассмотрит дело в отношении матча Швейцария –Украина 16 февраля 2021, сообщает официальный сайт УАФ.

К теме Украине присудили техническое поражение за матч со Швейцарией: 3 причины, почему это несправедливо

Напомним, матч 6 тура Лиги наций не состоялся из-за решения местного врача. У сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. За это 25 ноября "сине-желтым" присудили техническое поражение. Интересно, что по приезде в Украину сертифицированая УЕФА лаборатория позитивных тестов у команды Шевченка не обнаружила.

Отметим, из-за этого технического поражения Украина в Лиге наций опустилась в дивизион В Лиги наций. Если CAS примет решение сыграть матч – у в "желто-синих" есть шанс остаться в Лиге А.