Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал борьбу вратарей за место в составе сборной Украины на Евро-2020.

По мнению Федорчука, у Андрея Шевченко есть достаточно опций для выбора голкипера на матчи Евро-2020. Об этом он написал в своем блоге на Gazeta.ua.

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Внешне сейчас кажется, что на вратарской позиции нет стабильности: Пятов потерял место в "основе", а в тех матчах, где играет, допускает грубые ошибки. По его позиции выходит 19-летний Трубин. Немного похожая ситуация в Динамо. Бойко получил травму и стал играть Бущан. Несколько матчей он провел просто безупречно, но в нескольких тоже ошибался. И уже основным его конкурентом видится не Бойко, а 18-летний Нещерет. Я думаю, что именно Трубин и Бущан определят между собой, кто займет вратарскую позицию на Евро-2020. Если оборону будут формировать динамовцы, то играть будет Бущан, если "горняки" – Трубин.

Я бы не стал списывать со счетов и Дмитрия Резника с полтавской Ворсклы. Дело в том, что и Трубин, и Бущан имеют результативные ошибки в осенних матчах. То есть – ребята могут "привезти" гол. А вот Резник – нет. У него прекрасная психика, он не обращает внимания на уровень соперника, не переживает, а просто выполняет свою работу.

Хуже ситуация у Лунина. Фактически на счету Андрея полгода активных выступлений в Заре. А тогда сразу был Реал и тренировки с партнерами, которые только что трижды подряд выиграли Лигу чемпионов. Это как с 8-го класса украинской школы попасть на третий курс Гарвардского или Массачусетского университетов. Андрею надо было идти в середняк и вариться в соку Примеры. Откровенно – Реал купил его, чтобы зарабатывать на аренде. Поэтому не вижу Лунина основным вратарем ни при каких обстоятельствах. Он не будет игровой практики и его максимум – роль запасного на Евро.

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Андрею Пятову надо красиво уйти, как это сделал Шовковский. Забот у него достаточно – надо воспитывать детей. А переживать о потерянном Евро не стоит – все в жизни меняется, как время года и погода. Пришла новая пора – появились новые заботы ", – написал Федорчук.