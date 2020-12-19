Майбутнє українського хавбека Манчестер Сіті Олександра Зінченка залишається невизначеним.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не бачить Олександра Зінченка в складі команди в найближчому майбутньому, повідомляє портал 90min.

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Іспанський наставник вже обговорив з Олександром його майбутнє. Гвардіола сказав українцеві, що він може залишитися та спробувати відвоювати своє місце у складі. Якщо ж Зінченко вирішить змінити клуб – Хосеп його підтримає.

Зазначимо, що Гвардіола на позиції лівого захисника, де використовує Зінченка, тепер віддає перевагу Менді, Канселу та навіть Натану Аке. У розмові з українцем тренер натякнув, що виграти конкуренцію в цих виконавців Олександру буде вкрай важко.

Разом з тим, Манчестер Сіті сподівається виручити за 24-річного українського універсала хороші гроші.

Наразі послугами Зінченка вже цікавляться Лестер, Саутгемптон, Вест Хем і Вулверхемптон, а також ходять чутки про інтерес з Росії, Італії, Іспанії та Німеччини.