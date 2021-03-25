Капітан збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями від двобою у Парижі, який завершився внічию 1:1. Зокрема, він розповів про гру у статусі капітана та майбутній поєдинок з фінами.

Джерело: телеканал Футбол

"Насправді, про капітанську пов'язку говорити не варто. Скажу тільки одне – мрії потрібні для того, щоб вони збувалися. Одна з них сьогодні збулася. Я цим дуже пишаюся. А від гри двояке враження. З одного боку, результат хороший проти чемпіонів світу, але завжди хочеться кращого. Ми грали сьогодні не за звичною схемою, але, в цілому, домоглися того, чого хотіли", – сказав наймолодший капітан в історії збірної України.

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У коментарі Зінченко також розповів про план українців на гру: "Вони не так і багато створили моментів. Ми здорово зіграли в обороні. Так, були якісь моменти, Грізманн забив фантастичний гол, але я бачив уже повтори – він забив з поза грою. Проте в цілому суддівство було плюс-мінус на хорошому рівні, тому претензій ні до кого немає. Всі ми люди, всі ми помиляємося. Наше завдання було, як мінімум не пропустити. І ми знали, що у нас все одно будуть з'являтися моменти. Розуміли, що їх буде не так багато, але ми вичавили максимум і досягли позитивного результату".

Олександр визнав, що стримувати французів в кінцівці поєдинку було особливо складно: "В кінці ми почали втомлюватися. Головний тренер вчасно почав робити заміни, освіжати гру. Адже особливо в середині поля нам доводилося робити дуже багато бігової роботи. Коли м'яч опинявся вже у нас, трошки не вистачало сил, щоб вийти з оборони і дати обороні перепочити. У перші хвилин 60 у нас це більш-менш виходило, а в кінці вже трошки підсіли".

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Зінченко вважає, що попереду на Україну чекають дві дуже важливі зустрічі з Фінляндією і Казахстаном. "Наступна гра проти збірної Фінляндії, якщо ми не обіграємо їх вдома, то ця нічия з французами в принципі буде не важлива. Ми віддали стільки сил, щоб домогтися результату, тому з повною концентрацією готуємося на наступний матч. Забуваємо сьогоднішню гру, беремо з цієї гри краще і готуємося до наступного. У нас є час, щоб відновитися. Будемо працювати", – сказав капітан.