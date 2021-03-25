Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал стартовый матч отбора на ЧМ-2022 против французов (1:1).

Источник: телеканал Футбол

"Было очень тяжело играть с такой хорошей командой, у которой так много техничных футболистов. У нас был хороший план на игру. Ребята – просто молодцы. Тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки, то давление на мяче, которое мы попытались создать – я считаю, нам удалось. Мы выбрали такую тактику, такой план на игру, потому что по-другому с такими командами, как Франция, будет нам тяжело играть. Может, это был не очень красивый футбол – компактный, лаконичный. Я считаю, что мы провели хороший матч", – сказал Андрей Николаевич.

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Главный тренер сборной рассказал о стратегии украинской команды на игру: "Считаю, что план сработал идеально... Идеально, если бы выиграли. У нас было очень много хороших продолжений – немножечко не доигрывали в этом плане. Где-то растерялись, особенно, в первые 25-30 минут. Но мы первый раз играли по такой системе, которую давно готовили, – это факт, но у нас была одна тренировка для воплощения в жизнь. Ребята подготовились очень хорошо, внимательно слушали, сконцентрировались на том, что мы говорили. Мы должны были компактно сыграть. Если бы дали хоть сантиметр на футбольном поле, с такими талантливыми футболистами, как они, нам бы было очень тяжело. Поэтому план сработал".

Кроме того, Шевченко оценил работу судьи Тобиаса Штилера. "Он отсудил идеальный матч. В таких ситуациях VAR помогает всегда. У меня нет и не будет никогда претензий", – заявил Шевченко.