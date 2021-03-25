Соавтор гола в ворота сборной Франции Сергей Сидорчук рассказал о поединке на "Стад де Франс".

Источник: телеканал Футбол

"Думаю, можем воспринимать сегодняшний результат, как положительный. Взяли очко с чемпионами мира на выезде в такой группе – считаю, что это хорошо. Было сложно – важно перекрыть середину. Они нам забили как раз из центра. Можно сказать, что немного недоработали. Вся команда терпела... Что касается тактики, думаю, тренерский штаб исходит из того, каких футболистов имеет в наличии. Сегодня нам удалось нивелировать сильные качества соперника. Однако в таких играх без везения тоже тяжело", – сказал Сидорчук.

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Кроме того, игрок Динамо и украинской национальной команды рассказал об указания тренерского штаба. "Все знают, что у них футболисты высокого качества. У нас была задача как можно плотнее действовать позади. Считаю, что удалось, за исключением пары моментов, которые они создали. Однако без этого никак", – сказал Сергей.

Также Сидорчук подробнее рассказал о голе в ворота французов. "Гол? Повезло. Андрей Николаевич говорил, что будет свой момент. Мы выжали из него максимум. Имели еще несколько неплохих контратак, но не реализовали их. Видимо потому, что выполнили большой объем работы. В атаку было сложнее выбегать", – резюмировал сборник.