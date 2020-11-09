Германия – Украина: ключевой опорник Киммих пропустит матчи Лиги Наций
Основной опорник сборной Германии Йозуа Киммих не сможет помочь "немецкой машине" в матчах Лиги Наций. Футболист из-за травмы пропустит поединок против Украины и Испании.
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Медицинский департамент клуба считает, что Киммиху вернется на поле только в январе 2021 года. Йозуа, который был включен в заявку сборной Германии, не сможет помочь команде в ближайших матчах против Украины и Испании в Лиге Наций.
В этом сезоне игрок провел в футболке мюнхенской "Баварии" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
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