Основной опорник сборной Германии Йозуа Киммих не сможет помочь "немецкой машине" в матчах Лиги Наций. Футболист из-за травмы пропустит поединок против Украины и Испании.

В рамках 7-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде победила "Боруссию" (Д). На 36-й минуте Киммих получил травму. Как сообщил спортивный директор мюнхенского клуба, опорного полузащитника успешно прооперирован.

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Кадровые потери Германии В конце первого тайма Йозуа пытался прервать острую контратаку хозяев и пошел в стык с нападающим Эрлин Холанд. Это столкновение стало ключевым для немца. Киммиху пришлось покидать поле со слезами на глазах с помощью врачей.

После срочного обследования у игрока заподозрили разрыв мениска в правом колене. 8 ноября футболист уже был прооперирован.

Медицинский департамент клуба считает, что Киммиху вернется на поле только в январе 2021 года. Йозуа, который был включен в заявку сборной Германии, не сможет помочь команде в ближайших матчах против Украины и Испании в Лиге Наций.

В этом сезоне игрок провел в футболке мюнхенской "Баварии" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.