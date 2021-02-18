Киевское Динамо в первом матче 1/16 финала Лиги Европы не смогло удержать победу над ослабленным Брюгге. Читайте отчет о матче и смотрите видеообзор игры на Сборная 24.

Лига Европы, 1/16 финала, 1-й матч

Динамо – Брюгге – 1:1

Голы: Буяльский, 62 – Мехеле, 67

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Перед матчем все складывалось в пользу Динамо: Брюгге из-за коронавируса прибыл на игру ослабленным и без главного тренера, на стадион пустили болельщиков, а киевляне подходили к матчу в полной боевой готовности. Было очевидно, что бельгийцы приехали терпеть и надеяться хотя бы на ничью. Свой план на игру они выполнили идеально – голевая ничья дает преимущество перед домашним поединком.

А вот подопечные Луческу или не выполнили указаний тренера, или вообще не понятно, в чем заключалась идея "бело-синих". В первом тайме игра через центр поля вообще не шла, Рикка не имел проблем с Цыганковым, а Беседина никто не сумел найти пасом в ноги. За 45 минут киевлянам удалось создать только две комбинации, которые завершались ударом головой от Буяльского. Особенно опасными для Миньйоле их назвать сложно.

Второй тайм оживил гол Буяльского – хавбек принял пас от Миколенко и из-за пределов штрафной точно пробил в "девятку" – у Миньйоле не было шанса.

Но радость длилась недолго. Через каких-то 5 минут Мехеле после подачи углового переправил мяч в ворота киевлян. Бущан неудачно вышел из ворот и не сумел спасти команду.

Супряга, Родригес, Шепелев и Караваев не слишком добавили игре темпа и остроты. Последний имел шанс ассистировать на Супрягу в последние минуты матча, но направил мяч прямо в руки Миньйоле.

Невнятная игра и ничья с пропущенным мячом дают основания беспокоиться. В домашних стенах Брюгге покажет совсем другой футбол, и подопечным Луческу для прохода в следующий этап придется показать намного больше, чем удалось сегодня.

Динамо – Брюгге: видеообзор

Пищу для размышлений получил и наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Если Забарный, Мыколенко и Попов в защите сыграли почти безупречно, то надеяться на усиление центрального звена национальной команды футболистами Динамо пока оснований нет. Не лучшую игру показал и Бущан, у ворот которого было тихо, но единственная ошибка привела к голу.

Приходится надеяться, что невнятность Динамо вызвана зимней паузой, после которой футболисты еще не набрали нужный темп. В противном случае Брюгге снова может стать злым гением киевлян на еврокубковом пути.