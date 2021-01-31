Экс-игрок Шахтера Олег Данченко продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Источник: официальный сайт АЕКа

Укаинський защитник Олег Данченко покинул российский чемпионат и попробует свои силы в чемпионате Греции.

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АЕК выкупил Данченко и подписал с ним контракт до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не сообщается. За греческий клуб также выступают Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Данченко – воспитанник запорожского футбола, защищал цвета Черноморца, Шахтера, российских Анжи, Енисея, Рубина и Уфы.