Данченко став гравцем АЕКа
Екс-гравець Шахтаря Олег Данченко продовжить кар'єру у чемпіонаті Греції.
Джерело: офіційний сайт АЕКа
Укаїнський захисник Олег Данченко покинув російський чемпіонат та спробує свої сили у чемпіонаті Греції.
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АЕК викупив Данченка та підписав з ним контракт до 30 червня 2024 року. Сума трансферу не повідомляється. За грецький клуб також виступають Дмитро Чигринський та Євген Шахов.
Данченко – вихованець запорізького футболу, захищав кольори Чорноморця, Шахтаря, російських Анжі, Єнісея, Рубіна та Уфи.
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