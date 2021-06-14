Группа D, Англия – Хорватия 1:0

Гол: Стерлинг, 57.

Звезда матча: Рахим Стерлинг (Англия).

Судьбу встречи лидеров группы D решил единственный гол Рахима Стерлинга, который не забивал в течение 12 матчей на больших турнирах. Игрок Манчестер Сити откликнулся на роскошную передачу Келвина Филлипса и в касание пробил Доминика Ливаковича. Кстати, англичане могли забивать еще раньше, когда мяч после удара Фила Фодена приняла на себя штанга.

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Обзор матча

Группа C, Австрия – Северная Македония 3:1

Голы: Лайнер, 18, Грегорич, 78, Арнаутович, 89 – Пандев, 28.

Звезда матча: Давид Алаба (Австрия).

Соперники сборной Украины по группе выдали результативный матч в Бухаресте. До перерыва команды обменялись голами – на точный удар Штефана Лайнера вскоре ответил Горан Пандев. Здесь стоит отметить, что икона македонского футбола в следующем месяце будет праздновать 38-й день рождения. Гол Пандева на чемпионате Европы – еще один незабываемый факт в уникальной биографии македонца. И все же во втором тайме австрийцы дожали оппонентов, отличились дважды и не позволили состояться сенсации.

Обзор матча

Группа C, Нидерланды – Украина 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфрис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79.

Звезда матча: Дензел Думфрис (Нидерланды).

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Стартовые минуты амстердамского противостояния оказались чрезвычайно интенсивными, однако безголевыми. Настоящим героем первого тайма стал Георгий Бущан, который напоминал непробиваемую стену в рамке ворот. Впрочем, в начале второго тайма Нидерланды дважды огорчили "сине-желтых". Украинцы ответили через 20 минут и также выстрелили дуплетом (отдельные овации адресуем Андрею Ярмоленко). Однако в составе "оранье" был свой герой, который принес им победу – Дензел Думфрис не только организовал два гола своей команды, но и оформил победное взятие ворот, когда головой отправил мяч в сетку.

Обзор матча

Расписание на 14 июня (понедельник)

Шотландия – Чехия (каналы "Футбол 1/2") 16:00

Польша – Словакия (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Испания – Швеция (каналы "Футбол 1/2") 22:00