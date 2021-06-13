Стартовый состав от Андрея Шевченко оказался в целом прогнозируемым. Не было неожиданностей и в формации Франка де Бура. Она почти полностью копировала основу из последнего спарринга перед Евро-2020 против Грузии. Единственное изменение – выход Патрика ван Аанхолта вместо Оуэна Вейндала на левом фланге обороны.

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Команды начали очень активно. Первая атака украинцев выглядела довольно опасно, однако завершилась без удара. После этого "оранжевые" организовали мгновенный контрвыпад, который завершал Мемфис Депай – ворота спас Георгий Бущан. Прошло всего три минуты и снова Бущан сорвал аплодисменты – кипер потянул удар в упор Дензела Думфриса.

На 10-й минуте у "сине-желтых" появились проблемы кадрового характера – Александр Зубков не смог продолжить матч и вместо него в игру вступил Марлос.

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Высоченный темп стартовых минут футболисты продолжали поддерживать и в дальнейшем. Голландцы чуть больше владели мячом, хотя получали достойное сопротивление – украинцы выглядели максимально заряженными. Ближе к концу тайма темп существенно снизился, "оранье" прижали соперника к воротам – в таких условиях нашим ребятам стало труднее конструировать атаки, а преимущество подопечных Франка де Бура стало тотальным.

На 39-й минуте давление Нидерландов материализовалось в выстрел Джорджиньо Вейналдума с линии штрафной. Бущану снова удалось среагировать на мяч, который к тому же немного изменил направление полета из-за рикошета. Прошла минута и уже Думфрис оказался один перед воротами, но головой не попал в створ.

На старте второго тайма "оранжевые" открыли счет. На фланге Виталий Миколенко не сумел прервать пас Фрэнки де Йонга из глубины на Думфриса, а тот прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Бущан мяч перехватил, впрочем первым на подборе оказался Вейналдум и поразил цель.

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Не успела Украина оправиться после первого удара, как соперник забил во второй раз. Нидерланды прорвались по правому флангу благодаря все той же связке Думфрис – де Йонг, а на ударной позиции оказался Ваут Вегхорст, который не оставил шансов Бущану.

Шокированные подопечные Шевченко еще долго не могли прийти в себя. Однако на 75-й минуте смогли вернуться в игру. Андрей Ярмоленко обыгрался с Романом Яремчуком, сместился с правого фланга в центр и шедеврально пробил с левой – 2:1.

На этом украинская магия не завершилась – уже через четыре минуты "сине-желтые" сравняли счет. Александр Зинченко заработал штрафной, который идеально исполнил Руслан Малиновский. Яремчуку удалось освободиться от опеки во владениях Маартена Стекеленбурга и головой прошить голкипера!

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И все же последнее слово было за Нидерландами. Натан Аке выполнил навес с левого фланга, а неугомонный Думфрис продавил Зинченко на втором этаже и принес победу "оранье". Украина уступает в наиболее зрелищном поединке на Евро-2020 по состоянию на данный момент.

Обзор матча

Евро-2020, группа С

Нидерланды – Украина 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфрис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79.