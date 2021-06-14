Група D, Англія – Хорватія 1:0

Гол: Стерлінг, 57.

Зірка матчу: Рахім Стерлінг (Англія).

Долю зустрічі фаворитів групи D вирішив єдиний гол Рахіма Стерлінга, який не забивав протягом 12 матчів на великих турнірах. Гравець Манчестер Сіті відгукнувся на розкішну передачу Келвіна Філліпса і у дотик пробив Домініка Ліваковіча. До речі, англійці могли забивати ще раніше, коли м'яч після удару Філа Фодена прийняла на себе штанга.

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Огляд матчу

Група C, Австрія – Північна Македонія 3:1

Голи: Лайнер, 18, Грегоріч, 78, Арнаутовіч, 89 – Пандєв, 28.

Зірка матчу: Давід Алаба (Австрія).

Суперники збірної України по групі видали результативний матч у Бухаресті. До перерви команди обмінялися голами – на влучний удар Штефана Лайнера незабаром відповів Горан Пандєв. Тут варто відзначити, що ікона македонського футболу наступного місяця святкуватиме 38-й день народження. Гол Пандєва на чемпіонаті Європи – ще один незабутній факт в унікальній біографії македонця. Та все ж у другому таймі австрійці дотиснули опонентів, відзначилися двічі і не дозволили відбутися сенсації.

Огляд матчу

Група C, Нідерланди – Україна 3:2

Голи: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79.

Зірка матчу: Дензел Думфріс (Нідерланди).

До теми Огляд матчу Нідерланди – Україна: тайм Бущана, шедевр Ярмоленка, гіркий присмак камбеку – відео

Стартові хвилини амстердамського протистояння виявилися надзвичайно інтенсивними, однак безгольовими. Справжнім героєм першого тайму став Георгій Бущан, який нагадував непробивну стіну у рамці воріт. Проте на початку другого тайму Нідерланди двічі засмутили "синьо-жовтих". Українці відповіли через 20 хвилин і також вистрілили дуплетом (окремі овації адресуємо Андрію Ярмоленку). Однак у складі "ораньє" був свій герой, який приніс їм перемогу – Дензел Думфріс не лише долучився до двох голів своєї команди, а й оформив переможне взяття воріт, коли головою відправив м'яч у сітку.

Огляд матчу

Розклад на 14 червня (понеділок)

Шотландія – Чехія (канали "Футбол 1/2") 16:00

Польща – Словаччина (канали "Футбол 1/2") 19:00

Іспанія – Швеція (канали "Футбол 1/2") 22:00