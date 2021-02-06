В середине первого тайма Аталанта вела в счете 3:0.

Источник: 24 канал

Аталанта выдала роскошную середину тайма, когда за семь минут трижды огорчила Торино. Сначала Мартен де Рон оформил фантастическую передачу на ход Йосипу Иличичу, который пробил Сальваторе Сиригу. Рефери зафиксировал офсайд, однако после просмотра повтора изменил свое решение.

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Вторую голевую атаку разогнал Малиновский. Украинец получил передачу из глубины, кинжально ворвался в заключительную треть поля и отдал налево на Луиса Муриеля, который прострелил на дальнюю штангу. Руслан до мяча не дотянулся, зато Робин Госенс ​​сохранил темп и с острого угла мощно пробил – 2:0.

Прошло еще две минуты и отличился уже Муриель. Идеальный пас на колумбийца выдал Иличич. С первым ударом Сиригу справился, но добивание Муриеля стало роковым.

Аталанта очень быстро получила комфортный результат и так же мгновенно его потеряла. Концовка первого тайма прошла под диктовку гостей. Сначала Андреа Белотти не реализовал пенальти, однако первым оказался на добивании, а вскоре бразилец Бремер почти нивелировал преимущество бергамасков.

После перерыва результативность существенно упала – было забито лишь один гол. Малиновский ушел с поля на 78-й минуте, а через шесть минут туринцы воспользовались стандартом – Федерико Бонацолли выпрыгнул выше всех в штрафной и головой переправил снаряд в сетку.

Стоит заметить, что новичок Аталанты Виктор Коваленко даже не попал в запас – СМИ сообщили о проблемах с желудком в украинца.

Гол, организованный Малиновским

Чемпионат Италии, 21 тур

Аталанта – Торино 3:3

Голы: Иличич, 14, Госенс, 19, Муриель, 21 – Белотти, 42, Бремер, 45+1, Бонацоллі, 84.