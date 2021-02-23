Товарищеский поединок перед Евро-2020 со сборной Бахрейна состоится на ОСК "Металлист".

Национальная сборная уже готовится к товарищеским матчам перед Евро-2020.

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Поединок против сборной Бахрейна состоится в Харькове, на ОСК "Металлист". Поединок предварительно запланирован на 23 мая.

После этого подопечные Шевченко перед Евро-2020 померяются силами с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

Евро-2020 стартует 11 июня. В группе мы сыграем с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.