Олег Владимирович неоднозначно оценивает путь Украины на чемпионате Европы. "Не попади в перекладину, а забей Левандовский в заключительном матче группового этапа Польша-Швеция – и для нашей сборной все закончилось бы. С одной стороны приятно осознавать, что Украина дошла до стадии 1/4 финала, а с другой осталось двоякое впечатление по части самой игры", – считает Блохин.

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Также легендарный футболист и тренер выразил недоумение в связи с отставкой Шевченко.

Уход Шевченко для меня он стал неожиданностью, – заявил Блохин. – Роль преемника главного тренера? Нет-нет-нет, мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым.

Блохин четко ответил на вопрос о работе в национальной команде.

Думаю, что нет. Если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов – и в активе будет семь очков! Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое.

Специалист оценил турнирное положение в группе Украины в отборе ЧМ-2022.

"Шансы сегодня есть и у Финляндии, и у Боснии и Герцеговины. Что касается казахов, то они могут только попортить нервы. Как это было в матче с Украиной. Да и французы с ними намучались. Но как бы там ни было, а сборная Казахстана все же не дотягивает до высокого уровня фаворита. В гостях с казахами играть трудно, поскольку матчи проводятся на искусственном поле. Наша национальная команда соберется 29 августа, а уже через два дня полетит в Казахстан. В отличие от сборной Украины, у соперника будет целая неделя на подготовку к матчу. А это важно. В общем, ситуация непростая", – отметил Блохин.

Глава Комитета сборных отметил, что он не формировал список игроков, вызванных на августовские поединки "сине-желтых".

Может, Алексей Михайличенко участвовал – не знаю, не говорил с ним об этом. Думаю, что на эту тему у руководства УАФ был разговор с Сергеем Ребровым и Александром Петраковым, который на тот момент уже считался второй кандидатурой на пост наставника сборной. Если Петраков, как исполняющий обязанности главного тренера будет советоваться – нет вопросов.

Напомним, что в сентябре Украина проведет три поединка: в квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября), а также спарринг с Чехией (8 сентября).