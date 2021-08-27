Именитые соперники не пугают 18-летнего защитника сборной Украины. Он убежден, что такие матчи позволяют повысить свой уровень и намного интереснее, чем противостояние с "середняками".

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Также он отметил, что многие динамовцы играли на Евро-2020, поэтому киевляне смогут показать лучшую игру, чем в прошлом году. Также Илья поделился ожиданиями матчи против Бенфики, за которую играет его партнер по сборной – Роман Яремчук.

Конечно, это будет очень интересная встреча. Бенфика – тоже хорошая, сильная команда, но в матчах с ней мы обязаны хорошо себя проявить, – сказал Забарный.

Отметим, жеребьевка поместила Динамо в группу Е, за выход из которой также будут биться Бавария, Барселона и Бенфика.