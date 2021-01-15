Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук оценил шансы подопечных Андрея Шевченко на победу в отборе на чемпионат мира в Катаре.

По мнению Вячеслава Шевчука, сборная Украины может посоревноваться с Францией за прямую путевку на Мундиаль-2020. Об этом он рассказал в комментарии порталу Команда№1.

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"Все прекрасно понимают, что французы – это топ-соперник. Но не менее сложно будет играть и против боснийцев, финнов и казахов. Сейчас любого противника трудно обыграть, все научились играть в футбол. Можно вспомнить матчи с Люксембургом, когда мы побеждали дважды с минимальным счетом, но нужно быть честным – удача тогда была на стороне сборной Украины.

Поэтому к каждому поединку нужно отнестись с полной отдачей. "Сине-желтые" на правильном пути, поэтому верю в то, что команде Андрея Шевченко удастся составить конкуренцию сборной Франции", – сказал Шевчук.

Украина начнет квалификацию на ЧМ-2022 матчем именно против сборной Франции. Поединок состоится 24 марта.