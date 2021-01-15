Колишній захисник збірно України В'ячеслав Шевчук оцінив шанси підопічних Андрія Шевченка на перемогу у відборі на чемпіонат світу в Катарі.

На думку В'ячеслава Шевчука, збірна України може позмагатися із Францією за пряму путівку на Мундіаль-2020. Про це він розповів у коментарі порталу Команда№1.

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"Всі прекрасно розуміють, що французи – це топ-суперник. Але не менш складно буде грати і проти боснійців, фінів і казахів. Зараз будь-якого супротивника важко обіграти, всі навчилися грати в футбол. Можна згадати матчі з Люксембургом, коли ми перемагали двічі з мінімальним рахунком, але потрібно бути чесним – удача тоді була на боці збірної України.

Тому до кожного поєдинку потрібно поставитися з повною віддачею. "Синьо-жовті" на правильному шляху, тому вірю в те, що команді Андрія Шевченка вдасться скласти конкуренцію збірній Франції", – сказав Шевчук.

Україне розпочне кваліфікацію на ЧС-2022 матчем саме проти збірної Франції. Поєдинок відбудеться 24 березня.