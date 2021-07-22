Чемпион мира в составе "молодежки" Цитаишвили, который ушел в Черноморец, снова травмировался
22 июля 2021 , 11:18Читати новину українською
Источник:ТаТоТаке
Хавбек Георгий Цитаишвили, который отправился в очередную аренду, снова получил повреждение. Из-за травмы футболист не сможет сразу заявить о себе в новой команде.
Динамо отправило в Черноморец аж 12 футболистов. Среди них и хавбек Герогрий Цитаишвили, который стал чемпионом мира в составе Украины U-20, а недавно принял грузинское гражданство.
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Впрочем, проявить себя в одесском клубе Георгий сможет не сразу. Он получил повреждение, из-за которого пропустит как минимум 2 недели. На старте УПЛ Цитаишвили не сможет помочь новым партнерам.
Напомним, ранее серьезная травма помешала Цитаишвили проявить себя в полную в полтавской Ворскле.Яремчук и Безус неожиданно пропустят старт евросезона: причина