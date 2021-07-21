Завтра, 22 июля, Гент сыграет первый матч в Лиге конференций против Волеренги. Команда не сможет рассчитывать на двух украинских игроков – Романа Яремчука и Романа Безуса.

Интересно "Молодежка" стартует в отборе на Евро-2023: места проведения стартовых матчей и формат турнира

Оба футболиста еще не вернулись из отпуска после Евро-2020. Таким образом, наставнику команды Хейну Ванхазебруку придется искать тактический выход из этой ситуации.

Напомним, Роман Яремчук на Евро-2020 забил 2 гола и отдал результативную передачу. Роман Безус проявить себя на континентальном первенстве не удалось.