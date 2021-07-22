Динамо отправило в Черноморец аж 12 футболистов. Среди них и хавбек Герогрий Цитаишвили, который стал чемпионом мира в составе Украины U-20, а недавно принял грузинское гражданство.

Интересно "Молодежка" стартует в отборе на Евро-2023: места проведения стартовых матчей и формат турнира

Впрочем, проявить себя в одесском клубе Георгий сможет не сразу. Он получил повреждение, из-за которого пропустит как минимум 2 недели. На старте УПЛ Цитаишвили не сможет помочь новым партнерам.

Напомним, ранее серьезная травма помешала Цитаишвили проявить себя в полную в полтавской Ворскле.