Динамо відправило у Чорноморець аж 12 футболістів. Серед них і хавбек Герогрій Цітаішвілі, який став чемпіоном світу у складі України U-20, а нещодавно прийняв грузинське громадянство.

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Втім, проявити себе в одеському клубі Георгій зможе не одразу. Він отримав пошкодження, через яке пропустить як мінімум 2 тижні. На старті УПЛ Цітаішвілі не зможе допомогти новим партнерам.

Нагадаємо, раніше серйозна травма завадила Цітаішвілі проявити себе на повну у полтавській Ворсклі.