В списке соперника "желто-синих" есть 20 исполнителей. Сразу заметно отсутствие нападающего Патрика Шика, который на пару с Криштиану Роналду разделил звание лучшего бомбардира Евро-2020.

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В товарищеском матче против Украины Шилгавы рассчитывает на следующих исполнителей:

Голкиперы: Коларж, Нгуйен, Вацлик.

Защитники: Боржил, Брабец, Цоуфал, Гавел, Калаш, Кудела, Матею, Зима.

Полузащитники: Барак, Голеш, Янкто, Крал, Пешек, Садилек, Соучек.

Нападающие: Гложек, Выдра.

Матч между Чехией и Украиной состоится 8 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. 1 и 4 сентября Украина сыграет против Казахстана и Франции в рамках квалификации на ЧМ-2022.