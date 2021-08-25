У списку суперника "жовто-синіх" є 20 виконавців. Одразу помітна відсутність нападника Патріка Шика, який на пару з Кріштіану Роналду розділив звання найкращого бомбардира Євро-2020.

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У товариському матчі проти України Шилгави розраховує на наступних виконавців:

Голкіпери: Коларж, Нгуєн, Вацлік.

Захисники: Боржил, Брабец, Цоуфал, Гавел, Калаш, Кудела, Матею, Зіма.

Півзахисники: Барак, Голеш, Янкто, Крал, Пешек, Саділек, Соучек.

Нападники: Гложек, Видра.

Матч між Чехією та Україною відбудеться 8 вересня, стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45. 1 та 4 вересня Україна зіграє проти Казахстану та Франції в рамках кваліфікації на ЧС-2022.