В составе "желто-синих" с первых минут выйдут новички. В футболке национальной команды дебютируют Тарас Качараба, Александр Сирота и Виктор Корниенко.

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Стартовые составы команд

Чехия: Штанек – Цоуфал, Холеш, Емелька, Гавел – Соучек (к), Крал – Пешек, Садлек, Змргал – Тецл

Украина: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота – Тымчик, Макаренко, Зинченко, Корниенко – Ярмоленко (к), Зубков – Сикан

Напомним, арбитр даст сигнал о начале матча в 21:45.