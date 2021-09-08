В Чехию Петраков взял только 19 футболистов. Специалист решил отпустить лидеров Шахтера и Динамо, чтобы они успели восстановиться на матчи Лиги чемпионов.

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Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, что арбитр матча даст свисток начала поединка в 21:45.