21-летний голкипер Манчестер Юнайтед Матей Коварж получил дебютный вызов в сборную Чехии. Молодой вратарь заменит основного стража ворот Томаша Вацлика, который получил травму в матче с Бельгией.

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Отметим, что Матей пока не сыграл за основу "красных дьяволов" ни одного матча. Он перешел в ряды манкунианцев из чешского Словацко, а вторую часть сезона 2020/21 провел в аренде в Свиндоне.

Товарищеский матч Чехия – Украина состоится сегодня, 8 сентября. Арбитр даст стартовый свисток в 21:45.