У складі "жовто-синіх" з перших хвилин вийдуть новачки. У футболці національної команди дебютують Тарас Качараба, Олександр Сирота і Віктор Корнієнко.
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Стартові склади команд
Чехія: Штанек – Цоуфал, Голеш, Ємелька, Гавел – Соучек (к), Крал – Пешек, Садлек, Змргал – Тецл
Україна: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота – Тимчик, Макаренко, Зінченко, Корнієнко – Ярмоленко (к), Зубков – Сікан
Нагадаємо, арбітр дасть сигнал про початок матчу о 21:45.