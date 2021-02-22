Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма превзошел рекорд Джанлуиджи Буффона, который продержался почти 20 лет.

Дерби против Интера стало юбилейным 200-м матчем в Серии А для Доннаруммы.

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Голкипер покорил эту вершину в возрасте 21 года и 361 дня. Он стал новым самым молодым игроком, который сыграл столько матчей в чемпионате Италии.

Ранее рекорд принадлежал Буффону. Свой 200-й матч в Серии А он провел в возрасте 24 года и 83 дня, то есть 19 лет назад. Отметим, что этот рекорд считался только с 1994 года, когда итальянский чемпионат перешел к системе 3 очка за победу.

В текущем сезоне Доннарумма сыграл 30 матчей во всех турнирах и пропустил 38 голов.