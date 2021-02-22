Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма перевершив рекорд Джанлуїджі Буффона, який протримався майже 20 років.

Дербі проти Інтера стало ювілейним 200-м матчем в Серії А для Доннарумми.

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Голкіпер підкорив цю вершину у віці 21 року та 361 дня. Він став новим наймолодшим гравцем, який відіграв стільки матчів у чемпіонаті Італії.

Раніше рекорд належав Буффону. Свій 200-й матч в Серії А він провів у віці 24 роки та 83 дні, тобто 19 років тому. Зазначимо, що цей рекорд рахувався лише з 1994 року, коли італійський чемпіонат перейшов до системи 3 очки за перемогу.

У поточному сезоні Доннарумма зіграв 30 матчів в усіх турнірах та пропустив 38 голів.