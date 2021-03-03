Руслан вышел в старте бергамской команды, которая уверенно победила аутсайдера. Украинец провел на поле чуть больше часа.

Источник: 24 канал

Аталанта активно начала матч против последней команды Серии А – уже на 12-й минуте Робин Госенс головой замкнул роскошный пас с правого фланга от Йосипа Иличича.

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Однако вскоре Кротоне воспользовался грубой ошибкой соперника – Кристиан Ромеро и Ремо Фройлер ошиблись, а Симеон Нванкво использовал выход один на один с голкипером.

Такой ход событий категорически не устраивал хозяев, поэтому начало второго тайма бергамаски провели очень убедительно. Не прошло 15 минут, как Аталанта забила трижды. Сначала Хосе Луис Паломино оказался самым расторопным после подачи углового. Через две минуты ворота поразил Луис Муриель, который продавил защитника. А потом красивый гол оформил непревзойденный словенец Иличич.

В конце встречи точным ударом отметился россиянин Алексей Миранчук, который заменил Малиновского.

За 62 проведенные на поле минуты Руслан Малиновский совершил 57 контактов с мячом. Он выполнил 39 передач с хорошим процентом точности – 87,2. WhoScored оценил украинца средним баллом – 6,91.

Благодаря победе Аталанта догнала Ювентус, идущий третьим. У обеих команд по 49 очков, правда, у туринцев игра в запасе.

Чемпионат Италии, 25 тур

Аталанта – Кротоне 5:1

Голы: Госенс, 12, Паломино, 48, Муриель, 50, Иличич, 58, Миранчук, 84 – Нванкво, 23.