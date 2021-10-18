По мнению президента Ингульца Александра Поворознюка, Малиновский – важный игрок с хорошим ударом, который может повлиять на судьбу матча. А вот к Александру Зинченко у него много претензий.

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Зинченко – это не потеря для сборной. Когда он в одно касание играет? Разгонять нужно, пасы отдавать, а не пижонить. В нем больше понтов, чем игры,

– сказал Поворознюк.

Также президент Ингульца отметил игру Ярмоленко, который "воскрес, как Феникс".

Напомним, Украина победила сборную Финляндии и расписала ничью с Боснией. В групповом этапе отбора на ЧМ-2022 мы сыграем еще один матч – против боснийцев на выезде. Поединок состоится 16 октября.