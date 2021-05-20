В расширенную заявку попали 30 футболистов. Вызов получил и бывший динамовец Драгович, который сейчас защищает цвета Байера.
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Расширенная заявка сборной Австрии
Вратари: Бахманн, Перван, Линднер, Шлагер;
Защитники: Алаба, Драгович, Фрідль, Хинтереггер, Лайнер, Линхарт, Мвене, Пош, Триммель, Ульмер;
Полузащитники: Балич, Баумгартлингер, Баумгартнер, Гриллитч, Ильзанкер, Лаймер, Лазаро, Забитцер, Шауб, Шлагер, Шопф;
Нападающие: Арнаутович, Грбич, Грегорич, Калайджич, Онисиво.
Напомним, Украина сыграет против Австрии в рамках 3 тура группового этапа Евро-2020. Матч состоится 21 июня.